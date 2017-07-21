Siemens AG, Rus şirketleriyle ortaklığa son verdi

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens AG'nin, Rusya'ya sattığı dört gaz türbininin yapılan anlaşmaya aykırı şekilde Kırım'a taşındığı yönündeki iddialar üzerine, Rus devlet şirketlerine enerji üretim teçhizatı teslimatını durdurduğu bildirildi.

Siemens AG'den yapılan açıklamada, şirketin, Rusya'nın güneyinde yer alan Taman bölgesindeki proje için 2016 yazında teslim edilen dört gaz türbininin sözleşmeye aykırı şekilde yerinin değiştirildiğine ve yasa dışı olarak Kırım'a taşındığına dair güvenilir bilgiler edindiği belirtildi.

Bu durumun, Siemens'in teslim sözleşmesi ve Avrupa Birliğinin (AB) ilgili yönetmeliğini açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, söz konusu türbinlerin orijinal varış yeri olan Taman'a geri gönderilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Siemens'in enerji santrali ekipman ve kontrol sistemleri için ürün ve hizmet aldığı Rus şirketi Interautomatika'daki payını da elinden çıkaracağı kaydedilerek, "Şirketin, kombine çevrim enerji santralleri için ekipman temini alanındaki Rus şirketleri ile lisans anlaşmasının fesih süreci başlatıldı. Şu an için mevcut sözleşmelerde devlet kontrolündeki Rus şirketlerine enerji üretim teçhizatı teslimatı durdurulacak." ifadesine yer verildi.

Rus tarafından açıklama

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Ekonomi Politikası Komisyonu Başkanı Yardımcısı Vladimir Gutenev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Siemens tarafından alınan kararın kısa süreli zorluklara yol açabileceğini ancak uzun vadede Rusya'nın bu karardan "kazançlı" çıkacağını belirtti.

Gutenev, "Bu durumu lehimize çevirip, ithalat ikamesi programımızı hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

Rus-Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Mathias Şepp de Siemens ve Rus şirketler arasında yaşananların, iki ülkenin güvenilir iş birliğine zarar verdiğini kaydetti.

Söz konusu gaz türbinlerini satın alan Rus Power Machines şirketinin Üst Yöneticisi Roman Filippov, iddialar üzerine şirketteki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.