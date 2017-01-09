Maliye Bakanı Naci Ağbal, sicil affı konusunda hem vatandaşlara hem de işletmelere imkan sağlandığını belirterek, "Yapmış olduğumuz düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, kayıtları kullanmadan doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek. Burada koşul şu, bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek." dedi.

Bakan Ağbal, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fiili hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklilere fazla süreler içinde bir ikramiye ödenmesi uygulamasındaki son durumun sorulması üzerine Ağbal, düzenlemenin yaklaşık 400 bin emekliyi ilgilendirdiğini ve şu ana kadar 31 bin civarında kişiye ödemelerin yapıldığını söyledi. Ağbal, söz konusu düzenlemenin kamu maliyesine yaklaşık 2 milyar liralık bir yük getireceğini bildirdi.

Ağbal, işverenlere asgari ücret desteğindeki son durumun sorulması üzerine, "Bu desteğe 2017 yılında da devam etme kararı aldık. Bu amaçla bütçeye gerekli ödeneği de koyduk. Şu anda bu amaçla bütçemizde 7,8 milyar liralık bir ödenek öngördük. Bu, 2016'dan devam eden ödemeleri de ihtiva ediyor. Hesaplamalarımıza göre bu yıl asgari ücret desteğini devam ettirmemizin 12 aylık maliyeti 7,8 milyar lira." diye konuştu.

"Sicil affı uygulamasında bankalarla ortak çalıştık"

Maliye Bakanı Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında getirilen düzenlemelerin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonuna 25 milyar lira tutarında bir nakdi teminat veriliyor. Bu nakdi teminat sayesinde bankalarımız önümüzdeki süreçte bütün işletmelerimize yaklaşık 250 milyar lira tutarında kredi açma imkanına kavuşuyor. Burada yaptığımız hesaplamaya göre 3 yıllık bir süreçte kamu maliyesine 17,5 milyar liraya kadar bir maliyet geliyor ama bu düzenlemenin ekonomide meydana getireceği etki çok ciddi manada olumlu yönde olacak ve işletmelerimiz nakde erişecek, krediye erişecek."

Sicil affı uygulamasının detaylarının sorulması üzerine Ağbal, bu düzenlemeyi yaparken bankacılık sektörü ile müşterek hareket ettiklerini anlattı. Ağbal, burada hem vatandaşlara hem de işletmelere imkan sağlandığına işaret ederek, "Yapmış olduğumuz düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan birtakım olumsuz kayıtları dikkate almadan, kayıtları kullanmadan, doğrudan doğruya müşteriye kredi kullandırabilecek, bankacılık işlemleri yapabilecek ama burada koşul şu, bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek." ifadelerini kullandı. AA