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Buradasınız : » » SGK'da e-Fatura dönemi başladı

SGK'da e-Fatura dönemi başladı

Sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmeyi ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmayı amaçlayan SGK'da, 1 Ekim itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçildi.

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SGKda e-Fatura dönemi başladı

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK), sosyal güvenlik sistemini daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına geçildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, e-Fatura kullanan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin yeni uygulama kapsamında 1 Ekim'den itibaren SGK'ya gönderecekleri faturaları, elektronik ortamda düzenlemeleri gerektiği belirtildi.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulama kapsamında, faturayla ilgili işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlendi. Elektronik fatura uygulaması, fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden, ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilecek. Gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından SGK tarafından kontrol edilecek, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecek. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK tarafından yapılan duyuruları takip etmesi ve zorunluluklara uyması gerekecek." AA

Etiketler: sgk, e-fatura
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