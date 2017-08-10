Sezonun ilk kuru inciri 200 liradan alındı

Nazilli Ticaret Borsası'nda sezonun ilk kuru üzümün satışı, Sümer Park'ta düzenlenen törenle yapıldı. 12 üreticinin getirdiği incir, yapılan açık artırmada en yüksek fiyatı veren Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi tarafından kilosu 200 liradan satın alındı.

Törende konuşan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Ziya Aksüt, Nazilli incirinin markalaşması konusunda çalıştıklarını belirterek geçen yıl 35 bin ton incirin tescil işlemeni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki incir ticaretinin yarısının Nazilli'de gerçekleştiğini aktaran Aksüt, meyvenin hem iç hem de dış piyasadaki pazarını genişletmek istediklerini kaydetti.

Hedef, 85 bin ton tescilli incir ve 400 milyon ihracat

Aksüt, sektörün özellikle kadın istihdamında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Bu sektör Nazilli’deki kadınlarımıza iş bulma imkanı sağlıyor. Bu aynı zamanda Nazilli’de 5-6 bin kadın istihdamı yaratmak demek." dedi.

Özellikle pamuğun ekim alanlarının azalmasıyla incirin, pamuğun yerini aldığını belirten Aksüt, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 35 bin ton civarında ticaret borsasında gerçekleşen bir incir tescili yapıldı. Bu rakam aynı zamanda elde edilen incirin Nazilli’nin önemli bir ticaret olduğunu gösteriyor. 12 bin 13 bin ton incir direk Nazilli’den hem işlenerek yurt içine hem de ham madde olarak yurt dışına ihraç ediliyor. Bizim beklentimiz 85 bin tonun üzerinde incir tescil rakamını görmek.

Bu sene rekolte artışıyla birlikte 45 bin ton tescil gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. 300 ile 400 milyon lira arasında bir rakam oluşacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin incir ihracatı 200 ile 250 milyon dolar arasında bu liraya vurduğumuz zaman zaten 800 milyon lira yapıyor. Biz bu rakamın yarısını Nazilli’de gerçekleşeceğini umuyoruz."

Konuşmaların ardından tüccarların da katıldığı ve kilosu 20 liradan açılan açık artırmayı, 200 lirayla Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi kazandı.