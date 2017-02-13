'Sevgililer Günü' kuyumcuların yüzünü güldürüyor

Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işlerinde bir süredir durgunluk yaşayan kuyumcu esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşların ilgisinden memnun.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla piyasalarda hareketlenme olduğunu belirtti.

Kuyumcuların işlerinin bir süredir durgun olduğunu ifade eden Kalkan, ''Kuyumcu esnafı olarak Sevgililer Günü'nü bekliyoruz. Bu özel günde evlilik teklifi yapanlar oluyor, eşine altın alanlar oluyor. Şimdiden işlerde hareketlilik başladı.'' dedi.

Özellikle evlilik teklifi yapacak olanların Sevgililer Günü'nü tercih ettiğini belirten Kalkan, küçük takıların yanı sıra evlilik teklifi yapacak olanların tek taş almayı tercih ettiğini kaydetti.

Tekirdağ'da kuyumculuk yapan Ahmet Gürsu, sektörde son zamanlarda kış aylarının getirdiği, fiyatlardaki yükselişin getirdiği bir durgunluk olduğunu söyledi.

Kuyumculuk sektörünün özel günlerde daha da çok ön plana çıkan bir sektör haline geldiğini ifade eden Gürsu, "Sevgililer Günü gibi diğer özel günlerde de kuyumcuların ellerindeki özel tasarımlar ve takılar her keseye uygun şekilde yapılıyor. Geçmişte çok az insan özel günlerde kuyumculara gelirken şimdilerde daha fazla insan geldiği için sektörde bu günlerde beklendi içinde oluyor" dedi.

14 Şubat gibi günlerin, kuyumcular için bayram olarak değerlendirildiğini belirten Gürsu, şöyle konuştu:

"Sevgililer Günü kuyumcuların bayramı sayılır. Bu özel günlerde ticaretimizde artış oluyor. Sevgililer günü gibi diğer özel günlerde de kuyumcuların ellerinde ki özel tasarımlar ve takılar her keseye uygun şekilde yapılıyor. Bizde bu özel gün için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sevgililer Günü'nde sevgililerini mutlu etmek isteyenler için yüzüklerimizi, kolyelerimizi, özel tasarımlarımızı hazırladık bekliyoruz. Sevgililer gününün hayırlısıyla iyi geçeceğini düşünüyoruz."

"Her bütçeye uygun ürün var"

Kuyumcu Cem Kılavuz da işlerinde hafif durgunluk yaşandığını ancak 14 Şubat'ın yaklaşmasıyla hareketlilik yaşandığını söyledi.

Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar düzenlediklerini ve her bütçeye uygun ürünlerinin olduğunu ifade eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü ile ilgili kampanyalarımız var. Mesela kolyelerimiz var 109 lira, 99 liradan başlayan yüzüklerimiz var. Ürünlerimiz herkesin bütçesine uygun şekilde. Kuyumcular olarak bizim farklı misyonumuzda var. Burada sadece altın satmıyoruz. İnsanlara mutluluk satıyoruz. Çünkü aldıkları ürünlerle, hediyelerle sevgililerini sevdiklerini mutlu ediyorlar. İnsanlar hediye alarak sevdiklerinin mutlu edince esnaf olarak biz de mutlu oluyoruz."