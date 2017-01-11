Sevgililer Günü çiçekleri kar altında kaldı

İzmir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle, Türkiye'de kesme çiçek üretiminin yüzde 60'ının karşılandığı Menderes ilçesinde çok sayıda seranın çökmesi ve aşırı soğuklardan dolayı Sevgililer Günü için hazırlanan çiçekler zarar gördü.

İlçede, seralarında kesme çiçek üretimi yapan Cemil Az, dün yağan karın beklenenin çok üzerinde olduğunu, seraların bu yükü taşıyamayarak birer birer çöktüğünü ifade etti.

Kesin tespit yapamadıklarını ancak yüzde 50'e yakın oranda hasarın bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Az, "Sevgililer Günü için dikilen çiçeklerdi bunlar. Gül, karanfil, şebboy ve lilyumlar, karın altında kaldı, fiyatlarda artış olacaktır. Maddi hasarımız çok yüksek. Yılda bir kez Sevgililer Günü'nde para kazanmayı umut ediyorduk ama olmadı. Üreticilerimiz mağdur, afet bölgesi olarak değerlendirilmeyi istiyoruz. Buradaki seraların büyük bölümü küçük girişimcilerin tek geçim kaynağı. Bu insanların kredileri var, şimdi ne yapacaklarını düşünüyorlar." dedi.

Çiçek fiyatlarında artış kaçınılmaz

Sevgililer Günü'nde çiçek fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu savunan Az, ürünleri kar altında kalan üreticinin yeniden dikim yapmasının kolay olmadığına işaret etti.

Az, bir dönüm seranın 35 bin liraya, bu seraya dikilen 40 bin dal lilyum fidesinin de 50 bin liraya mal olduğunu belirterek, birçok üreticinin kredi çekerek çiçek diktiğini, bu ortamda tekrar kredi çekmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Bölgede seracılıkla geçimini sağlayan Türkan Kuru ise karanfil ürettikleri iki seranın kar nedeniyle çöktüğünü, tüm emeklerinin kar altında kaldığını söyledi.

15 sera çöktü

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış da kar yağışının çiçek üretimini büyük ölçüde etkilediğini, mezata giren çiçek miktarında yarı yarıya düşüş olduğunu belirtti.

Türkiye'de çiçek fiyatlarının belirlendiği merkezlerden Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsası'na 250-300 koli çiçek gelmesi gerekirken, bunun 60 koliye gerilediğine işaret eden Kış, "Maalesef seralarda büyük hasar var. Dünden bu yana üreticilerle görüşüyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan haberlere göre 15 serada çökme olduğunu biliyoruz. Hasar tespitiyle net rakam ortaya çıkacaktır." dedi.

Bu dönemde seraların üretim planlamalarını tamamen 14 Şubat'a göre ayarladığını, zarar gören ürünlerin de Sevgililer Günü için pazara sunulmaya hazırlandığını kaydeden Kış, fiyatlarda bir miktar artış yaşanabileceğini belirtti. AA