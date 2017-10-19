  • 19 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6740 avro 4,3370 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,6720 liradan alınan dolar 3,6740 liradan satılıyor. 4,3350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3370 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3290 lira olmuştu.
 

Etiketler: döviz açılış fiyatları, dolar, Avro
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