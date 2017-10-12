Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,6430 liradan alınan dolar 3,6450 liradan satılıyor. 4,3310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3480 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6450, avro 4,3330 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6430 liradan alınan dolar 3,6450 liradan satılıyor. 4,3310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3330 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3480 lira olmuştu.