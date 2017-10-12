  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6450, avro 4,3330 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,6430 liradan alınan dolar 3,6450 liradan satılıyor. 4,3310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3330 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6670 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3480 lira olmuştu.

Etiketler: döviz açılış fiyatları, dolar, Avro
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