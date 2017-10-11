  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7020, avro 4,3730 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,7000 liradan alınan dolar 3,7020 liradan satılıyor. 4,3710 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,3730 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,3330 lira olmuştu.

Etiketler: Serbest Piyasa, döviz
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