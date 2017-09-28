  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5920, avro 4,2140 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5900 liradan alınan dolar 3,5920 liradan satılıyor. 4,2120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,2140 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5740 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1940 lira olmuştu. 

Etiketler: döviz açılış fiyatları, dolar, Avro
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