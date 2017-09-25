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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5020, avro 4,1820 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5000 liradan alınan dolar 3,5020 liradan satılıyor. 4,1800 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1820 lira olarak belirlendi.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 3,4990 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1920 lira olmuştu.

Etiketler: dolar, döviz, Avro
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