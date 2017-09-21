Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5040 liradan alınan dolar 3,5060 liradan satılıyor. 4,1680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1660 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5060, avro 4,1700 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5040 liradan alınan dolar 3,5060 liradan satılıyor. 4,1680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1700 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4710 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1660 lira olmuştu.