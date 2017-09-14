  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4650, avro 4,1180 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,4630 liradan alınan dolar 3,4650 liradan satılıyor. 4,1160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4460 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1110 lira olmuştu.

Etiketler: dolar, Avro, döviz fiyatları
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