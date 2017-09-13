  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,4280, avro 4,1070 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,4260 liradan alınan dolar 3,4280 liradan satılıyor. 4,1050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4400 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1070 lira olmuştu.

Etiketler: döviz, dolar, Avro
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