Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,4000 liradan alınan dolar 3,4020 liradan satılıyor. 4,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4130 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0970 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,4020, avro 4,1120 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,4000 liradan alınan dolar 3,4020 liradan satılıyor. 4,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1120 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,4130 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0970 lira olmuştu.