Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5250 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1570 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5270, avro 4,1500 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,1480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1500 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5250 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1570 lira olmuştu.