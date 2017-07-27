  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5290, avro 4,1470 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan satılıyor. 4,1450 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1470 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5530 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1320 lira olmuştu.

Etiketler: döviz, dolar, Avro
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