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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5550, avro 4,1460 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5530 liradan alınan dolar 3,5550 liradan satılıyor. 4,1440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1460 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5560 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1390 lira olmuştu.

Etiketler: dolar, Avro
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