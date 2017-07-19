  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5270, avro 4,0690 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5250 liradan alınan dolar 3,5270 liradan satılıyor. 4,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0880 lira olmuştu.

Etiketler: dolar, Avro, döviz
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