  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5580, avro 4,0380 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5560 liradan alınan dolar 3,5580 liradan satılıyor. 4,0360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0440 lira olmuştu.

Etiketler: dolar, Avro
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