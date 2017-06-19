  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5000, avro 3,9180 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,4980 liradan alınan dolar 3,5000 liradan satılıyor. 3,9160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9180 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9290 lira olmuştu.

Etiketler: istanbul serbest piyasa, dolar, Avro
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