  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5260, avro 3,8540 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan satılıyor. 3,8520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8540 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8620 lira olmuştu.

Etiketler: İstanbul, dolar, Avro
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