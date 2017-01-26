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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8330, avro 4,1250 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan satılıyor. 4,1230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1250 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1120 lira olmuştu.
 

Etiketler: döviz açılış fiyatları, dolar, Avro
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