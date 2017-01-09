Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6580 avro 3,8500 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 3,6560 liradan alınan dolar 3,6580 liradan satılıyor. 3,8480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8500 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6340 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8330 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: