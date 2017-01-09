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Buradasınız : » » Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Dolar 3,6580 liradan, avro 3,8500 liradan haftaya başladı.

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6580 avro 3,8500 liradan haftaya başladı.
 
Kapalıçarşı'da 3,6560 liradan alınan dolar 3,6580 liradan satılıyor. 3,8480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8500 lira olarak belirlendi.
 
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6340 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8330 lira olmuştu. 
 
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

 

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 3,672 3,674
Avro 3,866 3,868
Sterlin 4,483 4,485
     
ANKARA    
ABD Doları 3,655 3,685
Avro 3,843 3,878
Sterlin 4,426 4,503
 
Etiketler: Serbest Piyasa, döviz, açılış fiyatları
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