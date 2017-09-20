  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Serbest bölgelerde 'Türk lirası kullanımı zorunluluğu' kaldırıldı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin her türlü ödemede Türk lirası kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ödemeler artık döviz veya Türk lirası ile yapılabilecek.

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Serbest bölgelerde Türk lirası kullanımı zorunluluğu kaldırıldı

Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin her türlü ödemede Türk lirası kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ödemeler artık döviz veya Türk lirası ile yapılabilecek.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme, döviz veya Türk lirası ile gerçekleştirilecek.

Söz konusu kararla "13 Mart 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar" yürürlükten kaldırıldı.

Daha önceki kararda, serbest bölgelerle diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk lirası ile de yapılabileceği, bunun dışındaki tüm ödemelerin Türk lirası ile yapılacağı hükme bağlanmıştı.

Etiketler: serbest bölge, Türk Lirası
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