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Buradasınız : » » Seraların doğal işçileri bombus arıları

Seraların doğal işçileri bombus arıları

Seralarda yetişen ürünün hormon kullanılmadan döllenmesini gerçekleştiren bombus arıları, doğanın dengesini bozmadan üretici için çalışıyor.

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Seraların doğal işçileri bombus arıları

Antalya'nın Serik ilçesinde bombus arısı üretimi ve ihracatı yapan firmanın genel müdürü Nimet Bozok, bombus arısının yaygın olarak Akdeniz bölgesinde kullanıldığını söyledi.

Bombus arıları, doğal polinasyon (tozlaşma) için seralarda, en çok domates, biber ve patlıcanda kullanılıyor.

Dünya genelinde yılda 2 milyon kovan bombus arısı var. Türkiye'de ise yılda 300 bin kovan bombus arısı kullanılıyor.

Bombusların kullanımı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çiftçiler arılar konusunda bilinçlenmiş durumda.

Arılar hem işçilik maliyetini düşürüyor hem de ürün kalitesinde, tadında ve tonajında öneml bir rol oynuyor.

Seralarda kullanılan kovanlarda 80-90 civarında bombus arısı mevcut. Arıların yaşam süreleri ise bulunduğu ortama bağlı olarak 6 ila 8 hafta arasında değişkenlik gösteriyor.

36 ülkeye ihracat ediliyor

Şu anda 36 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Nimet Bozok; Türkiye'nin, Ortadoğu, Rusya ve Avrupa'ya ihracat konusunda büyük avantajları olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: sera, doğal işçi, bombus arıları
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