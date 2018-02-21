Senet ve bonolara da karekod geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu. Tüfenkci, ‘Zeytin Dalı Harekâtı', İstanbul'daki perakende zirvesi, gümrük kapılarındaki son durum, karekodlu çek ve dijital para konularında Elif Saygılıer'in sorularını cevapladı.

“Sınırda sıkı önlem aldık”

Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendiren Bülent Tüfenkci, "Harekatın amacı sınır güvenliğini sağlamak. Sınırlardan ülkemize gelerek eylem yapan terör örgütü mensupları var. DEAŞ ya da YPG/PKK'lı teröristler; araç kasalarında, gizli bölmelerde, kimlik değiştirerek veya farklı ülke pasaportu alarak normal vatandaş gibi sınır kapılarımızdan geçmeye çalışıyorlar. Tüm bunlara rağmen sıkı güvenlik önlemlerimizi alıyoruz, bunun neticesinde birçok yakalama olayına imza attık. Güvenlik noktasında tüm imkanlar kullanılıyor, ayrıca dünyadaki teknolojiler takip edilip, sınır kapıları yenileniyor. Yakın zamanda iyonlarla çalışan X-Ray cihazları kullanmaya başlayacağız, bu bekleme süresini azaltmanın yanı sıra birçok kolaylık sağlayacak." dedi.



“Dükkan açma maliyeti düşecek”



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde 21-22 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Perakende Ticaret Zirvesi ile ilgili detayları paylaşan Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

"Perakende sektörü ticaretin önemli aktörlerinden biri, üretimden tüketime kadar zincirin en önemli halkası. Bu halkanın da çok geniş bir yelpazesi var, bakkalından tutun zincir mağazalarına kadar 3,5 milyon insan bu sektörde istihdam ediliyor. Bakkaldan yerel maketlerden, yerel marketler de zincir marketlerden şikayet ediyor. Esnaf ise AVM'lerden şikayet ediyor. Tüm sorunlar zirvede konuşulacak. Çalışan, lokaysan, markalaşma ve üreticiye ulaşma konuları tüm detaylarıyla ele alınacak. Aynı cadde üzerinde birbirinin benzeri olan markalar görmeye başladık. Bakanlık olarak bir sokağa iş yeri açacak olanlara tüm şartları değerlendirip karar vermesini sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Bürokrasi zinciri var. Bir dükkan açmak için en az 40 gün zaman ve ruhsatlar için 10 bin TL harcamak gerekiyor. Biz bunları ortadan kaldıracak, maliyeti düşürecek sistemi 2018 içinde hayata geçireceğiz."

“Markalaşma bir kültürdür”



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Markalaşma yönünde teşviklerimiz var. Girişimcilerimiz ve üreticilerimiz hükümetimizin çıkardığı birçok teşvikten haberi yok. Hazır marka satın almak da dahil olmak üzere, markanın patentini alma, yurt dışındaki dükkanlara kira desteği, ajans ve reklam desteği veriyoruz. Yurt içinde istihdam desteği veriyoruz. Markalaşma bir kültürdür, ne kadar markanız varsa dünyaya o kadar kültür ihraç etmiş oluyorsunuz." dedi.



“E-Ticaret geleneksel ticareti öldürmez”



E-ticaretin perakende sektörüne ektisine değinen Tüfenkci, "Günün şartları revaçta olan meslekleri belirliyor. E-ticaret günümüzde önemli trendlerden birisi, dünyaya baktığımızda da hızlı bir şekilde gelişiyor. Elektronik ticaret bilgi sistemi ile istatistiklerimizi sağlıklı bir şekilde almaya başladık. E-ticaret geleneksel ticareti bana göre öldürmez. Birbirlerine bütünleşirse iki taraf da gelişecektir ve kalkınacaktır." dedi.



“Teminat sorunu çözüldü”



Taşınır rehin kanunu ile KOBİ, esnaf ve çiftçinin teminat sorununu çözdüklerini belirten Tüfenkci, "Rehin edilen taşınırla sigortasıyla birlikte rehin edilecek. Ürünün ham maddesi işlendikten sonra rehin olarak devam etmesini sağladık. Son bir yılda 140 milyar liralık bir işlem oldu. Döviz cinsinden de önemli rehinler verildiğini görüyoruz. Bu küçük işletmeler için önemli bir düzenlemeydi, piyasa bunu memnuniyetle karşıladı.” dedi.



“Senet ve bonolara karekod geliyor”

Karekodlu çek sistemiyle karşılıksız çek oranının %44 azaldığını hatırlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Özellikle piyasalar tarafından pozitif olarak algılandı, esnaf çeke itibar kazandırılması için talepte bulunuyordu, karşılıksız çeklere hapis cezasının önünü açtık. Karekodu okuttuğunuzda çek sahibinin ticari geçmişini görüyorsunuz. Karekodlu çekin önemli bir işlevi oldu. Senet ve bonolara da karekod getirilmesi konunda çalışmalar sürüyor, 2018 içinde uygulamaya geçmeyi planlıyoruz." dedi.



“Dijital parayla ilgili mevzuat çalışması var”



Son dönemde çok fazla gündeme gelen dijital paralarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Türkiye'de Sanal paralar yatırım aracı olarak görülmeye başlandı. Dijital paraların yasa dışı işlemlerde kullanma durumu var. Sanal para üzerinde BBDK ve maliye mevzuat düzenlenmesi konularında çalışmalara başladı. Şuandaki durumda sanal paraların yasal dayanağının olmadığı, değerinin çok oynak olduğu dikkate alınmalı. Sanal cüzdanların ve borsaların güvenliğine dikkat edilmelidir. Vatandaşlar risklerinin farkında olmalıdır, bunları bilerek hareket etmelidir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber