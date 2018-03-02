Senegal ile 474 milyon euro'luk anlaşma

Kolin İnşaat, Senegal Karayolları Genel Müdürlüğü ile yol yapımı için yaklaşık 400 milyon euro'luk, Alper Ziraat Aletleri, Senegal Ulusal Ticaret ve Sanayi Birliği ile 60 milyon euro'luk anlaşma imzaladı. Force Grups da Dakar Metro Projesi'nde gar yapımı için 14 milyon euro'luk anlaşmaya imza attı. Böylece Senegal ziyaretinde imzalanan anlaşmaların tutarı 474 milyon euro oldu.

Kolin İnşaat Üst Yöneticisi Devrim Koloğlu, ilk olarak Uganda’da 100 kilometre yol yaparak Afrika’ya açıldıklarını, son bir yılda Senegal pazarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Afrika’da yerel paydaşların çok önemli olduğunu vurgulayan Koloğlu, “Eğer yerel bağlantılarınız güçlü ise problemleri kolayca aşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize Afrika’da büyük destek ve moral veriyor. Önümüzdeki engelleri aşmamıza yardımcı oluyor” dedi.

“Tarımı modernleştirmek istiyoruz"

Alper Ziraat Aletleri Genel Müdürü Serkan Aktaş da imzaladıkları anlaşmanın 14 kentte tarım makinelerinin montaj hatlarının kurulması ve tarım makine depolarının oluşturmasını kapsadığını aktardı.

Senegal’i Batı Afrika’da merkez olarak gördüklerini belirten Aktaş, “Afrika’da 30’dan fazla ülkede faaliyette bulunuyoruz. Kıtaya yıllık ihracatımız yaklaşık 30 milyon euro. Sudan’da yaptığımız 120 milyon euro'luk projeden sonra 60 milyon euro değerindeki Senegal’deki bu proje ikinci büyük projemiz olacak” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal'e gelmesi önümüzü açtı"

Türkiye’deki modern tarım tekniklerini Afrika ülkelerine getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

“Gelecek 5 yıl içinde Nijerya’da, Fildişi Sahili ve Gana’da tarımı makinelerle modernleştirmek istiyoruz. Amacımız buradaki ülkelerin ve insanların tarımda kendi kendine yetmesini sağlamak. Örneğin Batı Afrika’da pirinç ithalatı için ödenen yıllık miktar yaklaşık 30 milyar dolar. Burada pirinç üretimi mümkünken, bu kadar büyük bir kaynak kıta dışına çıkıyor. Biz projelerimizle hem insanlara iş imkanı sağlıyoruz hem de kendi kaynaklarını kullanarak dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti de yanımızda. Türk Eximbank da kredi desteği sağlıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal'e gelmesi önümüzü açtı.”

“Türklere kapıları açtılar”

Force Grups Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uygun, Senegal’de yatırımlarını artıracaklarını belirterek, “Hedefimiz burada daha yüksek hacimli projelere katılmak. Böylece hem ülkemizi temsil edeceğiz, hem de para kazanacağız. 2001’den beri Afrika’da iş yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ilgi göstermesi, bu ülkelerin de bize ilgi göstermesine sebep oldu. Türklere kapıları açtılar. Bize inanıyorlar” diye konuştu.

Kaynak: AA