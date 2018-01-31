Sendikalı işçi sayısı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelindeki 13 milyon 844 bin 196 işçiden, 1 milyon 714 bin 397'sinin sendikaya üyeliği bulunurken, Temmuz 2017'de yüzde 11,95 olan sendikalaşma oranı, geçen sürede sendikalı çalışan sayısının 90 bin 759 artmasıyla yüzde 12,38'e yükseldi.

Türk-İş 925 bin 39 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olurken, Hak-İş'in 615 bin 301, DİSK'in 149 bin 187, Birlik-İş'in 381 ve Tüm-İş'in 336 üyesi bulunuyor. 24 bin 153 çalışan ise bağımsız sendikalara üye durumda.

Hizmet-İş 251 bin 122 üyeyle en fazla üyeye sahip işçi sendikası oldu. Hizmet-İş'i üye sayısı bakımında 203 bin 574 üyeyle Türk Metal Sendikası, 62 bin 7 üyeyle Tez Koop İş, 58 bin 625 üyeyle Tes-İş ve 52 bin 711 üyeyle Yol-İş sendikaları izledi.

Kaynak: AA