Sektörel güven endeksleri temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziran ayında 91,2 iken, temmuzda yüzde 0,7 artarak 91,9 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise azaldı.

Hizmet sektöründe, bir önceki aya göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 1,9 artarken, hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,8 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda yüzde 3,1 artarak 97,3 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükselişte, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını, mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının artması etkili oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı da artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 3,8, yüzde 3,4 ve yüzde 2,1 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 75,3 iken temmuzda yüzde 2,4 artarak 77,1 değerine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe, bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,7 ve yüzde 2,3 artış olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA