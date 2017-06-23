Sektörel güven endeksleri

İnşaat sektörü güven endeksi haziranda yüzde 0,4 artarken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi mayısta 102 iken haziranda yüzde 3,1 azalarak 98,8'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe haziranda bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,1, yüzde 4,2 ve yüzde 0,4 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi, haziranda yüzde 2,1 azalarak 100,7 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin, mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe söz konusu ayda bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 1 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi mayısta 86,3 iken, haziranda yüzde 0,4 artarak 86,7 değerine çıktı. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bu ay, bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı endeksleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 0,1 artış gösterdi.