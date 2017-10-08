Şekilli meyve-sebzede hedef yurt dışı

Türkiye'de üretilen kalp, küp ve yıldız şeklindeki karpuz, kavun, elma, limon ve salatalığın ihracatını hedefleyen girişimci, talep aldığı Katar ve İtalya'yla yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyor.

Japonya ve ABD'nin üretim ve ihracatını yaptığı şekilli meyve pazarında yerini alan Türk şirketi, iç pazara sunduğu ürünleri, diğer ülkelere ihraç etmek için girişimlerini arttırdı.

İtalya ve Katar'dan sipariş alan şirket, diğer Avrupa ve Körfez ülkelerine yönelik ihracat görüşmelerini de sürdürüyor.

Orman mühendisi iş adamı İsmail Yanarateş, yaptığı açıklamada, katma değeri düşük bir ürünü, katma değeri yüksek bir ihracat ürünü haline getirdiklerini ve yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını, bunun da kendileri için son derece değerli olduğunu belirtti.

2 milyon liralık Ar-Ge yatırımı ve 4 yıllık çalışma sonunda Türkiye'de patentini aldıkları kalp, küp ve yıldız şeklindeki PVC meyve-sebze kalıplarıyla üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanarateş, ürünlerinde yüksek kalite ve verim elde etmek ve rekabette öne geçmek için yerinde üretim modeliyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Yanarateş, bu kapsamda, Adana'da limon, İstanbul'da kavun, karpuz ve salatalık, Mersin, Kahramanmaraş ve Niğde'de elma, Osmaniye'de de kavun ve karpuz üretimi yaptıklarına dikkati çekti.

"Şu anda başka üretici yok"

Türkiye'nin şekilli meyve-sebze pazarına kendi ürünleriyle girdiğini vurgulayan Yanarateş, şöyle devam etti:

"Ailemiz dört nesildir tarımla uğraşıyor. Japonya seyahatim sırasında şekilli meyveleri görmüştüm. Bu ürünlerin Rusya, Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracatı yapılıyor. Japonya ve Amerika pazara hakim durumda. 'Türkiye'de de neden olmasın?' diye düşündüm. Ülkemiz, coğrafi konum itibarıyla pazara çok yakın. Bu nedenlerle üretime başladık. Böylelikle, dünyada 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip şekilli meyve pazarında Türkiye de yerini alacak. Şu anda İtalya ve Katar'la görüşmelerimiz sürüyor. En yakın zamanda ihracata başlamayı hedefliyoruz."

Yanarateş, ürünlerini adet olarak satışa sunduklarını belirterek, kalp ve küp şeklindeki kavun ve karpuzun 180, elmanın 23, limonun 20, kalp ve yıldız şeklindeki salatalığın ise 7 liradan iç pazarda alıcıyla buluştuğunu söyledi.

Yanarateş, "Hangi meyve hangi ilde daha kaliteli üretiliyorsa üretimi orada gerçekleştiriyoruz. Doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Türkiye'de şekilli meyve üretimine ilk biz başladık ve şu anda başka üretici yok. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Türk tarımı ve çiftçisinin girişimciliğinde çığır açtığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ürünlerinin, seçkin market, restoran ve otellerde yer aldığını aktaran Yanarateş, "Bu ürünler yemek sunumunda tasarım amaçlı kullanıyor. Marketlerden ve online satış sitemizden satın alınarak hediye amaçlı da kullanılabiliyor. Yılda ortalama 60 bin adet karpuz-kavun, 20'şer bin adet limon ve elma ile 100 bin adet salatalık üretiyoruz." ifadelerini kullandı.