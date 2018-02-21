  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) yüzde 100 hissesine sahip olduğu Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait 14 fabrika, satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilecek.

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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait 14 fabrikanın satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin ihaleler "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak "açık artırma" suretiyle sonuçlandırılabilecek.

İhalelere gerçek ve tüzel kişilerle yatırım fonları ve ortak girişim grupları (OGG) katılabilecek.

İstekliler, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilecek. Birden fazla fabrika için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilmeyecek.

Şartnameler, 26 Şubat'ta ÖİB'den temin edilebilecek.

İstekliler son tekliflerini, Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat şeker fabrikaları için 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal şeker fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikaları için ise 18 Nisan'a kadar verebilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: şeker, resmi gazete, özelleştirme, OİB
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