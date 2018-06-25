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Seçim sonuçlarından sonra "dolar" düşüşe geçti

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri dolar, euro ve borsaya nasıl yansıdı? İşte yanıtları...

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Seçim sonuçlarından sonra &quot;dolar&quot; düşüşe geçti

Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından dolar tepetaklak oldu. Dolar, seçimden sonra 4,54'ün altını gördü.

Dolarda sert düşüş

Seçim öncesi son işlem gününde dolar günü 4,6950 ile kapatırken, bugün dolar 4,5830 liradan haftaya başladı.

Euro geçen hafta 5,4720 ile haftayı kapatırken bugün 5,3360 liradan haftaya başladı.

BIST güne 99.256 puandan başladı

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeks kontratı da seçimlerin ardından haftaya yaklaşık yüzde 2,5 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 3,55 yükselişle 99.255,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.403,66 puan ve yüzde 3,55 değer kazanarak 99.255,76 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 5,60, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 12,19 ile madencilik oldu.

Cuma günü dünya borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle 96.186,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 95.852,11 puandan tamamlamıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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