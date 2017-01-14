'Sebze meyve piyasasında revizyon yıl ortasında'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piyasa aktörlerinin sebze meyve piyasasına ilişkin yeni bir revizyon istediğini belirterek, "Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 2017'nin ortalarına doğru bunu hayata geçirmiş oluruz." dedi.

Tüfenkci, gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın hem tüketicileri hem de üreticileri yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Söz konusu dalgalanmanın enflasyonla da ilişkili olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Çünkü gıda fiyatlarının enflasyon sepeti içindeki oynamaları ve yeri önemli. Buradaki 1 veya 1,5 buçuk puanlık oynama, enflasyonu da ciddi anlamda artırıyor. Bu da maliyet olarak bütün ülkeye yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, bir yandan üreticilerin ürünlerini değerinde satmasını, diğer yandan da tüketicilerin bunları makul fiyatlarla tüketebilmelerini istediklerini söyledi.

Sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel koşullardan çok fazla etkilendiğini belirten Tüfenkci, "Ürünler selde de donda da aşırı sıcaklarda da etkileniyor. Bu arz ve talep içinde gelişen bir durum, ama hükümet olarak Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi oluşturduk. Merkez Bankasının sekreteryasında bu gözetim devam ediyor." diye konuştu.

Sebze meyve satışında birçok aracının olduğunu ifade eden Tüfenkci, bu nedenle yüksek kar marjlarının görüldüğünü dile getirdi.

'Fire oranlarını düşürerek, maliyetleri azaltmak istiyoruz'

Yapılan çalışmalar neticesinde sebze meyvede fire oranlarının çok yüksek olduğunun tespit edildiğini bildiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bunların da maliyet olarak tüketiciye yansıdığını tespit ettik. Fire oranlarını düşürerek, maliyetleri azaltmak istiyoruz. Özellikle soğuk hava depoları, usulüne uygun paketleme, soğuk zincirle taşıma ve sağlıklı mekanlarda depolanmasına kadar birtakım düzenleme ve teşvikleri ortaya koyarak sebze ve meyve fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini arzuluyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Bunlar, bugünden yarına hemen harekete geçirilen hususlar değil. Piyasaları da yakından izliyoruz. Bununla ilgili müdahale mekanizmaları oluşturmaya çalışıyoruz."

Tüfenkci, dünyada sebze ve meyve piyasasında yaşanan gelişmeler çerçevesinde kanun değişikliği çalışmasına devam ettiklerini belirterek, "Hal Kanunu 2012'de hayata geçmişti. Şimdi yeni bir revizyon piyasa aktörleri tarafından isteniyor. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 2017'nin ortalarına doğru bunu da hayata geçirmiş oluruz." şeklinde konuştu. AA

