Savunma ve havacılık sektörünün en büyük pazarı ABD

Savunma ve havacılık sanayisinde bu yılın ilk dört ayındaki yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracatın tamamına yakınını beş büyükşehir gerçekleştirdi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı bu yılın ilk dört ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,2 artışla 594 milyon 649 bin dolara ulaştı. Bu rakam geçmiş yıllardaki ocak-nisan dönemlerine kıyasla en yüksek ihracat olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ilk dört ayında 507 milyon 203 bin dolarlık ihracat yapılan savunma ve havacılık sanayisinde, 2017'nin tamamında 1 milyar 739 milyon 453 bin dolarlık dış satım gerçekleştirilmişti.

Ankara, savunma ve havacılık sanayisi ihracatını sırtlamayı sürdürürken, nisan sonu itibarıyla bu ilden 302 milyon 716 bin dolarlık (yüzde 50,9) ihracat yapıldı. Başkentin bu alandaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8'lik artışa işaret etti.

Savunma ve havacılık alanında Ankara'yı 116 milyon 374 bin dolarlık (yüzde 19,6) ihracatla İstanbul, 111 milyon 693 bin dolarlık (yüzde 18,8) ihracatla Eskişehir takip etti.

İzmir 17 milyon 491 bin dolar ve Konya 16 milyon 21 bin dolarlık dış satımla savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şehir arasına girmeyi başardı.

Son yıllarda savunma ve havacılık alanındaki yerlileşme adımları Türkiye'yi önemli ihracatçı ülkeler arasına yerleştirdi. Bu alandaki ihracatın tamamına yakını Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Konya illerinden yapıldı.

Sektörün en büyük pazarı ABD

Savunma ve havacılık sektörü yılın ilk dört ayında en çok ABD'ye ihracat yaptı. Sektör, ihracatının 232,6 milyon dolarlık (yüzde 39,1) kısmını ABD'ye gerçekleştirirken, söz konusu ülkeyi 71,6 milyon dolarla (yüzde 12) Almanya, 70,7 milyon dolarla (yüzde 11,9) da Umman izledi.

Ocak-nisan döneminde 25,8 milyon dolarlık (yüzde 4,3) ihracatla Hollanda ve 24,3 milyon dolarlık (yüzde 4,1) ihracatla Hindistan en fazla dış satım yapılan ilk beş ülke arasında yer aldı.

Savunma ve havacılık alanında Türkiye ilk dört ayda 140 noktaya ihracat gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA