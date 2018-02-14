Savunma sanayisine destekler 3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Savunma sanayisine yönelik artan katkılarla yerli üretim desteklenirken, istihdam, cari açık gibi genel ekonomik göstergelere olumlu katkıda bulunulacak.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Orhan Aydın yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik desteklerin sektöre ve ülke ekonomisine muhtemel yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OSTİM OSB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nin (OSSA) 2016 cirosunun yaklaşık 700 milyon lira, ihracat rakamının ise 140 milyon lira civarında gerçekleştiğini belirten Aydın, desteklerle birlikte 2017'de bu rakamın çok üstüne çıktılarını, 2018'de daha büyük hedeflere ulaşacaklarını söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), KOBİ'lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek stratejik ürünlerin yerlileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı'nı hayata geçirdiğini anımsatan Aydın, "Katma değeri yüksek ürünlerde ithalatı yapılan ara mallar artık yerli ve milli şekilde Türkiye'de üretilecek. Savunma sanayisinde OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'nde 200'e yakın firma bulunuyor. Bu firmalar, ASELSAN gibi savunma sanayisinin lokomotifi firmalarla çalışıyor. Özellikle bu denli büyük firmaların yerli tedarikçi kullanmaktaki ısrarının Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir basamak olacağını öngörüyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yönetilen sözleşmeye bağlanmış proje bedellerinin 2016 sonu itibarıyla yaklaşık 122 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Bu payın yüzde 20'lik dilimi Ar-Ge'ye ayrılmış. Bu oranın çok önemli olduğunu düşünüyorum. KOSGEB tarafından sektöre 2010'dan bu yana 350 milyon lira destek sağlandı. Bu destekler Stratejik Ürün Destek Programı ile birlikte artacak. Böylelikle 500 proje desteklenecek. Toplamda yaklaşık 3 bin kişiye ek istihdam sağlanacak. Bunun yarı sıra cari açığın yüzde 10 azalması bekleniyor. Toplamda 250 milyon liraya yakın katma değer yaratılacak."

"Yerli ve milli hamlesi önemli"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yurt içinden karşılama oranının 2003'te yüzde 25 iken, geçen yıl oranın yüzde 60'lara yükseldiğini dile getiren Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "yerli ve milli üretim" konusundaki iddiasının sanayiden ticarete kadar her alanda hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Aydın, "Türkiye'ye uygulanan üstü örtülü ambargo bizi kalkındıracak, sektörü geliştirecek. Bu konudaki teşviklerin önümüzdeki dönemde daha etkili olacağını öngörebiliriz." diye konuştu.

Aydın, savunma sanayisinin yerliliğin öneminin farkında olduğunu, bunun üretimin tüm aşamalarında sağlanması gerektiğini vurguladı. Yerli firmaların rekabette zorlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Yerlilik şartının kapsamının geliştirilmesini bekliyoruz ancak bazen yerli firmalara eşit şartlar sağlanmıyor. OSTİM'de üretilen bir ürün, dünyanın çeşitli yerlerine satılırken, Türkiye'de aynı şekilde değerlendirilmiyor. Bu da aşılırsa kalkınmaya büyük katkı sağlanır."

ASELSAN gibi ana yüklenicilerle çalışmanın KOBİ'lere birçok açıdan katkı verdiğine işaret eden Aydın, ASELSAN'ın yanı sıra TAI, HAVELSAN gibi savunma sanayisinin lokomotifi ana yüklenici firmaların yerli tedarikçi kullanmaktaki ısrarının KOBİ'lerin gelişimi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA