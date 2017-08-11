Savunma sanayisine 71 milyon liralık kaynak

Türk savunma sanayisinin kurulması ve geliştirilmesinde öncü rol oynayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca (TSKGV), 2017 yılında Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) 71 milyon lira kaynak aktarıldığı bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1987'de kurulan TSKGV, 2017'de yaptığı 71 milyon liralık kaynak aktarımıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernizasyonu kapsamında SSDF üzerinden TSK projelerine 30 yılda toplam 770 milyon lira kaynak transfer etti.

Bağlı kuruluşlarının son yıllarda artan büyüme hızları ve bağış miktarlarıyla her geçen gün gelirlerini artıran TSKGV, 2018 yılı için ise TSK'nın modernizasyon projelerine 100 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktarmayı planlıyor.

Açıklamada, Vakfın, milletin yaptığı bağışlarla ulusal savunma endüstrisinin bel kemiğini oluşturan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN ve diğer iştiraklerinden elde ettiği gelirleri yine savunma sanayisinin gelişmesi için harcamaya devam edeceği belirtildi.