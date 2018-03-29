Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 29 proje ele alındı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısında, toplam 4.8 milyar dolar bedeli olan 29 proje değerlendirildi.
Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.
Kaynak: AA