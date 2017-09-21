"Sarı elmas" coğrafi işarete kavuşuyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde "sarı elmas" olarak adlandırılan ve birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen ayva, önümüzdeki ay coğrafi işarete kavuşacak.

Ukrayna, Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç edilen ve bu yıl yaklaşık 65 bin ton rekolte beklenen ayvanın pazar payının arttırılması için çalışmalar sürüyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, yaptığı açıklamada, ayvanın ilçede üretilen en büyük tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Kayıtlara göre ilçede 15 bin dönüm bahçe üzerinde yaklaşık 65 bin ton rekolte beklendiğini aktaran Kaya, "Ayvanın başkentiyiz, hem dünyada hem de Türkiye'de üretilen ayvanın flora ve tat anlamında en güzel yetiştiği bölgedeyiz. Çiftçimizin ana geçim kaynağı ayva. Tanıtımıyla alakalı değişik faaliyetlerde bulunuyoruz." dedi.

İlçede ayvanın yanı sıra diğer meyve çeşitleriyle toplamda 300 bin tona yakın üretimin gerçekleştiğini vurgulayan Kaya, "Uzun yıllardan beri ayvamızın ihracatı söz konusuydu. Biz de belediye olarak 2014 yılında markasını tescilledik. Şu anda coğrafi işaret başvurularımızı tamamladık. Kasım ayında coğrafi işaretlemeyle alakalı belgesini alacağız." diye konuştu.

"Ayvanın pazar payını daha da arttırmak istiyoruz"

Kaya, ayvanın pazar payının daha da ilerilere taşınmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Belki de Türkiye'deki belediyeler içerisinde ilk defa bir belediye kendi yöresel ürünler merkezini yapıyor. İhalesini yaptık, inşaatı başladı. İki milyonluk bir tesis. Bin 900 metrekare bir alana kuruluyor. İlçemizde yetişen tüm ürünleri orada işleyip vatandaşımızla buluşturacağız. Marmeladı, reçeli, sirkesiyle ayva bunun ilk kalemi olacak. Ayvanın pazar payını daha da arttırmak istiyoruz. Amacımız ilçemizdeki insanların refah seviyesini en ileriye taşımak. Ayva fiyatlarını en üst rakamlara çıkartmaya çalışıyoruz."

İlk "Ayva Festivali"

Kaya, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilçede ilki düzenlenecek Ayva Festivali'nde tarım fuarı açılacağını, yöresel ürünlerin sergileneceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl alınan meclis kararıyla festivali yine bu tarihlerde planlamıştık ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi olunca şehitlerimizin anısına, onlara saygısızlık olmasın diye festivali bu yıla erteledik. 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilçemizde ilk defa geniş katılımlı Ayva Festivali yapılacak. Misafirlerimizi ağırlama adına güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Bu bahçelerde misafirlerimizle beraber ayva hasadı yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı ilki düzenlenecek Ayva Festivali'nde ilçemizde ağırlamaktan şeref duyarız, herkes davetlimizdir."

Kaya, üreticilerin yaklaşık yüzde 90'lık kısmının, bahçesindeki ayvayı daha dalındayken sattığını sözlerine ekledi.

Dalında 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 60 kuruş arasında piyasası olan Geyve ayvası, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Bölgenin ikliminden kaynaklı olarak suyu ve lezzetiyle dikkati çeken "sarı elmas", elma gibi ısırılarak da yenilebildiği için tüketici ve sanayici tarafından daha çok tercih ediliyor.