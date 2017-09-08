Sardalyanın kasası 150 liradan 25 liraya düştü

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir'in Bandırma ilçesi Su Ürünleri Halinde av yasağı döneminde kasası 150 lira olan sardalyanın fiyatı 25 liraya düştü.

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk günlerde az olan sardalya ve hamsinin günden güze fazlalaştığını söyledi.

Bugün balık haline 840 kasa sardalya, 250 kasa istavrit ve 500 çift palamut geldiğini ifade eden Işık, "Yasağın ardından denizde palamut da görülmeye başladı. Balıkçıların gözdesi uskumru her gün olduğu gibi ağları dolduruyor. Bugün yine 190 kasa geldi. 90 kasa da hamsimiz var." dedi.

Hamsinin kasasının 150 liradan satıldığını belirten Işık, "Uskumrunun kasası 200-250 lira, istavritin kasası 20-40 lira, palamutun çifti 25-30 lira arasında satılıyor. Av yasağında kasası 150 lira olan sardalya bugün 25-30 lira arasında alıcı buluyor." diye konuştu.

Balık komisyoncularından Emin Güler de bugün hale sardalya ve uskumrunun bol miktarda geldiğini vurgulayarak, "Fakat biraz hamsiden yana sıkıntımız var. Uskumru fiyatları da düşüyor. Halkın bol bol yemesini tavsiye ederiz. Palamut da çıkmaya başladı. Çifti şu an itibarıyla 25 lira civarında ama aşağı düşeceği inancındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, sardalya kasalarının yaklaşık 15 kilogram balık aldığı bildirildi.