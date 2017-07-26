  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Şans Topu çekilişi yapıldı

Şans Topu çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 14, 20, 21, 22, 26 ve artı 3 olarak belirlendi.

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Şans Topu çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 14, 20, 21, 22, 26 ve artı 3 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen iki kişi 341 bin 271'er lira ikramiye kazandı

 Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi 341 bin 271 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 791 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 644 kişi 34 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 564 kişi 21'er lira, 3 bilen 78 bin 426 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 109 kişi 6 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 852 kişi ise 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Ümraniye ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 275 bin 138 lira 65 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 785 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 586 lira 36 kuruş aktarıldı.

Etiketler: şans topu, milli piyango
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