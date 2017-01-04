Şans Topu çekiliş sonuçları | 4 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 13, 17, 27, 28 ve artı 6 olarak belirlendi.

5 artı 1 bilen çıkmayınca 705 bin 390 lira haftaya devretti

Şans Topu oyununun 812. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 705 bin 390 lira 73 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 359 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 247 kişi 285 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 89 kişi 30'ar lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 539 kişi 15 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 396 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 424 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 195 bin 156 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 645 bin 911 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 936 bin 937 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 511 lira 59 kuruş aktarıldı.