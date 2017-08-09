  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şans Topu çekildi

Şans Topu çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 18, 20, 23, 24, 31 ve artı 10 olarak belirlendi.

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Şans Topu çekildi

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 332 bin 665 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 914 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 239 kişi 278 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 607 kişi 34 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 169 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 182 bin 465 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Balıkesir'in Ayvalık ve Bursa'nın Yenişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 217 bin 770 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 883 bin 834 lira 2 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 492 bin 837 lira 90 kuruş aktarıldı.

Etiketler: şans topu çekilişi
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