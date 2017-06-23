Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "İnsanın çok ama insanlığın kıt olduğu, İslam dünyasının kuşatmayla karşı karşıya olduğu bir cendereden geçiyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen "kardeşlik sofrası iftar programı"da yaptığı konuşmada medeniyetleri, kültürleri, dilleri dinleri barış içinde yaşatan, tohumun toprakla ilk buluştuğu yer olan, bereketli hilalin merkezinde duran Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslam dünyasının son yıllarda büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anımsatan Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"İslam aleminin çok sıkıntılı geçtiği şu günlerde bir bayramı daha içimiz buruk bir şekilde hüzün içinde karşılıyoruz. İnsanın çok ama insanlığın kıt olduğu, İslam dünyasının kuşatmayla karşı karşıya olduğu bir cendereden geçiyoruz. İslam'a vurulmak istenen bu prangayı Selahaddin Eyyubi'nin gösterdiği liderliği gösterebilecek, uzağı görüp tuzağı sezebilecek mazlumlara el uzatabilecek bir iradeye ihtiyaç var. O iradeyi ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye gösterebilir, onun için Türkiye'ye boyun eğdirmeye çalışıyorlar. 7 Haziran seçimlerinden sonra da ne dediler 'Yeni bin yılın Selahaddin Eyyubisi durduruldu' diye manşetler attılar, ifadeler kullandılar. Görüyorsunuz haçlı zihniyeti hala yaşıyor, ehli galip olmak için birliğimize ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Şanlıurfa'ya 35 milyar liralık yatırım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, son yıllarda AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Şanlıurfa'ya da önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

AK Parti'ye verdikleri desteklerden dolayı Harran ve Şanlıurfalılara teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:

"Harran gerçekten Türkiye birinciliğini alarak hepimizin göğsünü kabarttı, bütün Harranlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum, üçüncülük gibi son derece başarılı bir dereceyi elde eden Akçakaleli kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bölgenin istikrarı için iyi ki varsın Şanlıurfa, güçlü Türkiye için iyi ki varsın Sayın Cumhurbaşkanım diyorum. Desteklerinizle inşallah Şanlıurfa'nın çehresine değiştirdik, hep beraber önemli yatırımlar gerçekleşti. Geçmişte bir köşede unutulan Şanlıurfa bugün bölgemizin ve ülkemizin parlayan yıldızı haline geldi. İktidarlarımız döneminde Şanlıurfa'ya yaptığımız yatırımların toplam değeri 35 milyar liraya ulaştı, bundan sonra da sizlerin desteğiyle Urfa'yı kalkındırmaya devam edeceğiz." AA