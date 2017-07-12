Şanlıurfa, sulamadaki enerji tüketiminde lider

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Dicle EDAŞ) Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu, Türkiye genelinde sulamada kullanılan 8 milyar kilovatsaat elektriğin 2 milyar kilovatsaatinin Şanlıurfa'da tüketildiğini bildirdi.

Ekonomi Kulübü Şanlıurfa Şubesince bir otelde düzenlenen etkinlikte, sulama birliği ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla, kentte yaşanan elektrik kesintileri ve kayıp kaçak sorunu tartışıldı.

Hondu, burada yaptığı konuşmada, şirketlerinin hizmet verdiği bölgenin 21 milyar kilovatsaatle Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den sonra en fazla elektrik çekimi yapan bölge olduğunu söyledi.

2015 yılında Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarından 11 milyar kilovatsaat üretim yapıldığını ancak aynı yıl bölgede tüketilen elektriğin bu üretimin 2 katından daha fazla olduğunu belirten Hondu, sarfiyatın yüksek olmasının en büyük nedeninin sulama olduğunu bildirdi.

Türkiye'de sulama için harcanan 8 milyar kilovatsaat elektriğin 5 milyar kilovatsaatine bölgenin ihtiyaç duyduğunu ifade eden Hondu, "Yani bu 5 milyar kilovatsaat bölgedeki 6 ilde tüketiliyor. Bu 5 milyar kilovatsaatin 2 milyar kilovatsaati da Şanlıurfa'da tüketiliyor. Aslında bir anlamda bölgenin elektrikten çok suya ihtiyacı var. GAP ve kanallar bir an önce bitirilse bu elektrik tüketiminin inanılmaz derecede düşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Çiftçiler için sayaç dönemi

Geçen yıl kentte, 3 bakanın katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda dönüm başına elektrik harcaması düzeninden vazgeçilerek çiftçilerin trafolarına sayaç takılması konusunda anlaşmaya varıldığını anlatan Hondu, bu sistem başladığında çiftçilerin arazilerinde 750 sayaç bulunduğunu, şu an sayaç sayının 12 bini aştığını ifade etti.

Bazı çiftçilerin sayaç takmama konusunda direndiğine dikkati çeken Hondu, "Bu çiftçilerimizi de sayaç takma konusunda ikna etmeye çalışıyoruz ama hala zorluk çıkarıyorlarsa tabii ki hem enerjilerinin kesilmesi hem de kullandıkları enerjinin kaçak olarak değerlendirilmesi işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

Bölgede harcanan 21 milyar kilovatsaat elektriğin büyük bölümünün israf edildiğini vurgulayan Hondu, şöyle devam etti:

"Bu israfın nedenlerin başında sulamadaki israf ve klimaların kullanımı geliyor. Şanlıurfa'da ve bölge illerindeki hava sıcaklığı 15 gündür yaklaşık 45 derece civarlarında seyrediyor. Gece sıcaklığımız bile çoğu Anadolu kentinin gündüz sıcaklığına eşdeğer. Doğal olarak klima kullanılması gerekiyor ama vatandaşlarımızın klima kullanımları konusunda duyarlı olmasını istiyoruz. Klima açıkken kapı ve pencerelerin açık tutulmaması, klima derecesinin 18'lerde bırakılmaması gerekiyor."

- Fazla tüketim elektrik kesintilerine yol açıyor

Elektrik tüketiminin sıcaklık nedeniyle son günlerde artığını kaydeden Hondu, 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye genelinde tüketim rekoru kırıldığını anımsattı.

3 Temmuz'da bölgede en fazla tüketimin Şanlıurfa'da yaşandığını belirten Hondu, şunları kaydetti:

"Bir günde 34 milyon kilovatsaat çekim yaptık. Şanlıurfa'da yıllık çektiğimiz elektrik 7 milyar kilovatsaat. Antalya, Isparta, Burdur bölgesinde bin 500 otelle birlikte yazın en fazla elektriğin çekildiği yer olmasına rağmen, yılda 5,5 milyar kilovatsaat çekerken, sadece Şanlıurfa'nın çektiği 7 milyar 600 milyon kilovatsaat. Burada bize düşen mutlaka elektrik kullanımında tasarruf etmemiz. Lüzumsuz olarak kullandığımız enerji hem mevcut hatlarımıza fazla yük binmesine neden oluyor hem de dalgalanma diye tabir ettiğimiz enerjinin sık sık gelip gitmesi, kesilmesi, kullandığımız cihazlara zarar veriyor. Eskiden klima sayımız azken bugün köylerimizde bile en az iki tane klima var ve bu iki klimayı sürekli çalışır durumda tutuyoruz. Böyle olunca mevcut hatlarımızın bunu karşılaması ya da aynı verimlilikte enerji vermemiz mümkün olmuyor."