Sanayide istihdam dördüncü çeyrekte arttı

Sanayi istihdam endeksi, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 arttı.

İstihdam %2,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre %0,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %0,8 arttı.

Çalışılan saat %1,5 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,5 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre aynı kaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %1 yükseldi.

Brüt ücret - maaş %14,1 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,1 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre %12,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %3,3 arttı.

Kaynak: TRT Haber