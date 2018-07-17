Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi rakamlarını açıkladı.

Sanayi üretimi 2017 Mayıs'a göre yüzde 6,4 arttı

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 6,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri madencilik ve taşocaklığı sektörü, 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 1,9 arttı.

Bir önceki aya göre %1,6 azaldı

2018 yılı Mayıs ayında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Kaynak: TRT Haber