  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.847
    EURO 5.688
  • BIST 90172.58
    ALTIN 193.852
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi rakamlarını açıkladı. 

Sanayi üretimi 2017 Mayıs'a göre yüzde 6,4 arttı

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 6,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri madencilik ve taşocaklığı sektörü, 2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 12, imalat sanayi sektörü yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 1,9 arttı.

Bir önceki aya göre %1,6 azaldı

2018 yılı Mayıs ayında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sanayi üretimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER