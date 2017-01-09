Sanayi üretim endeksi açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında ekim ayına göre değişmedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artış kaydedildi.

Beklentiler

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,7 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,01 artacağı öngörüsünde bulunmuştu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama 2013 1,6 4,2 2,1 2,7 0,5 4,9 3,9 0,9 6,3 2,8 4,7 6,8 3,5 2014 7,6 5,1 4,5 5 3,4 1,5 3,7 4,4 2,5 2,3 0,7 2,5 3,5 2015 -2,1 0,8 4,7 3,8 2,2 4,8 0,1 6,9 1,4 4,2 3,6 4,6 3 2016 5,6 5,8 2,9 0,8 5,6 1,3 -4,7 2,2 -3,1 2 2,7

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki aya göre değişim göstermedi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda yılın bir önceki aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 136,1 değerine yükseldi

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 136,1 oldu.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Kasımda 136,1 olarak hesaplanan söz konusu endeks, 2015'in aynı ayında 130,1 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında sınıflamasına göre, söz konusu ayda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde geçen yılın kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,7 ile makina ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 3,7 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) takip etti. AA