Sanayi kentinde saatte 72 araç üretim bandından indirildi

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi taşıt üreticilerinin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, ülkenin önemli otomotiv üretim ve ihraç merkezlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yıl Kocaeli'de 281 bin 565 otomobil, 2 bin 569 kamyon, 289 bin 897 kamyonet, 353 otobüs, 53 bin 806 minibüs, 902 midibüs olmak üzere toplam 629 bin 92 motorlu kara taşıtı üretildi. Buna göre, 2017'deki Türkiye toplam taşıt aracı üretiminin yüzde 36'ını tek başına karşılayan kentte, günde 72 araç üretilmiş oldu.

Kentteki otomotiv firmaları tarafından üretilen 629 bin 92 aracın yüzde 81'ine denk gelen 509 bin 994'ü ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 38 olarak gerçekleşti.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Honda Türkiye, üretimini katladı

Kentteki 4 otomotiv firmasının 2017 yılındaki toplam üretimi 2016'ya göre yüzde 8,6, ihracatı da yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Geçen yılki otomobil üretimi 2016'ya göre yüzde 86'lık artışla 28 bin 742'ye çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla arttıran firma oldu. Şirketin 2016'da 2 bin 914 adet olan ihracatı da yüzde 222'lik artışla 9 bin 391'e yükseldi.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı 2016'ya göre yüzde 11,6 arttı. Firma, geçen yıl Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 25 bin 844 otomobil, 287 bin 355 kamyonet, 53 bin 806 minibüs olmak üzere toplam 367 bin 5 adetlik üretim gerçekleştirdi. Şirketin 2017'deki ihracatı da yüzde 15'lik artışla 295 bin 521'e ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikasında binek tipindeki i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, 2017'de 226 bin 979 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 90'ına denk gelen 204 bin 382'sini ihraç etti.

Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2016'da 535 bin 39 adet olan ticari araç üretimi, 2017'de yüzde 3'lük artışla 552 bin 825'e yükselirken, ihracat da yüzde 4 artarak 411 bin 440 adet olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, geçen yıl 373 bin 371 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 67,5'ini, 276 bin 493 adetle de toplam ihracatın yüzde 67'sini tek başına gerçekleştirdi.

Kaynak: AA